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Сьогодні перша річниця протестів у Білорусі. Тіхановська закликала провети "глобальний мітинг"

Автор: РБК-Україна

Лідер опозиції Білорусі Світлана Тіхановська закликала 29 травня провести глобальний день солідарності з білорусами. Вона просить підтримати своїх співгромадян у боротьбі за демократію.

Про це пише "Радіо Свобода".

Сьогодні у Білорусі відзначається перша річниця початку ненасильницьких акцій протесту та "найсуворіших репресій у нашій сучасній історії".

Саме 29 травня виповнюється рік від арешту за "участь у несанкціонованому мітингу" чоловіка Тихановської, відеоблогера Сергія Тихановського.

Відтоді Тихановський, який мав намір стати кандидатом на президентських виборах у серпні, перебуває за ґратами. У березні йому вручили остаточне звинувачення, йому загрожує ув’язнення на термін до 15 років.

"Мій чоловік, Сергій Тіхановський, був ув'язнений режимом рівно рік тому. Рішучий, сміливий, з бажанням змінити майбутнє своєї країни - як мільйони білорусів. Ми з нашими дітьми щодня сумуємо за Сергієм. Але ми віримо, можемо, переможемо", - заявила опозиціонерка.

Нагадаємо, 26 травня Тіхановська заявила про підготовку нової хвилі протестів у Білорусі. За її словами, Білорусь перетворилася на "чорну пляму" на світовій карті.

Також вона виступила перед Комітетом у закордонних справах Європарламенту (AFET). Політик закликала ввести 4-й пакет санкцій і оголосити про початок розробки нового, оскільки Олександр Лукашенко перетворює країну "в європейську Північну Корею".

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Новини України протестСвітлана Тіхановська