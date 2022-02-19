ru ua
Сб, 19 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський і Макрон провели переговори: обговорили ситуацію на Донбасі

Новость на русском →
Київ, Субота 19 лютого 2022 22:59
Зеленський і Макрон провели переговори: обговорили ситуацію на Донбасі Фото: Володимир Зеленський (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Артур Родивилов

Президенти України та Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон провели телефонну розмову. Лідери обговорили загострення на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента України.

Сторони також обговорили шляхи деескалації.

"Поінформував про загострення на фронті, наші втрати, обстріли українських політиків і міжнародних журналістів. Обговорили необхідність та можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в неділю заплановані переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, президенти США і Франції Джо Байден і Еммануель Макрон провели телефонну розмову 15 лютого. Лідери домовилися перевірити заяви Росії про відведення своїх військ від кордонів України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Донбас
NEWS
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі