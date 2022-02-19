Зеленський і Макрон провели переговори: обговорили ситуацію на Донбасі
Президенти України та Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон провели телефонну розмову. Лідери обговорили загострення на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента України.
Сторони також обговорили шляхи деескалації.
"Поінформував про загострення на фронті, наші втрати, обстріли українських політиків і міжнародних журналістів. Обговорили необхідність та можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в неділю заплановані переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.
Нагадаємо, президенти США і Франції Джо Байден і Еммануель Макрон провели телефонну розмову 15 лютого. Лідери домовилися перевірити заяви Росії про відведення своїх військ від кордонів України.