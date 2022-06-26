Ракетний удар по Києву: стала відома кількість постраждалих
Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва постраждало п'ятеро осіб. Їх госпіталізували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка і главу Нацполіції Ігоря Клименка.
За словами міського голови, постраждали четверо людей, серед них є семирічна дівчинка та її мама, яку дістали з-під завалів. Вона є громадянкою Росії.
Пізніше глава Нацполіції Ігор Клименко у Facebook повідомив про п'ятого пораненого.
"Станом на 11:06 потерпілих 5-ро. З-під завалів рятувальники дістали ще одного чоловіка", - зазначив він.
З будинку евакуювали 25 мешканців, наразі пошукові роботи ще тривають. На місці працюють рятувальники, медики та близько 200 поліцейських.
Нагадаємо, що сьогодні вранці у Києві пролунало кілька вибухів. Пізніше стало відомо про ракетний удар у Шевченківському районі. Ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок, в результаті чого виникла пожежа.
Станом на 11:00 відомо про одного загиблого, якого витягнули з-під завалів.
Все що відомо на цю мить про ракетну атаку на столицю зібрало РБК-Україна.
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