Сьогодні вночі Україна переходить на зимовий час

У неділю, 27 жовтня 2019 року, о четвертій годині за київським часом в Україні скасовується літній час з переведенням годинникової стрілки на одну годину назад. Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Слід зазначити, що переведення годинників регламентується урядовою постановою "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року.

Уряд України, з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи, постановив запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Нагадаємо, в березні 2019 року Європейський парламент проголосував за скасування практики переведення годинників з 2021 року. Це голосування не було останнім у питанні скасування переведення годинників, але мало стати основою дискусії в країнах ЄС для вироблення спільної позиції. На сьогодні законодавство ЄС зобов'язує країни-учасниці переводити час в останню неділю березня і останню неділю жовтня.

Передбачається, що після скасування переведення годинника країни ЄС не зможуть самостійно робити це протягом року, але їм дадуть право вирішити, в якому часовому поясі бути.

Як повідомляло РБК-Україна, перехід на літній час відбувся 31 березня 2019 року - у день першого туру президентських виборів.