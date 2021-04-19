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Сьогодні NASA проведе перший політ вертольота на Марсі

Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 19 квітня, NASA планує здійснити перший запуск вертольота Ingenuity, який здійснить політ на Марсі. Старт польоту запланований на 13:15 за київським часом.

Про це повідомляє прес-служба NASA.

Спостерігати за польотом самого легкого вертольота буде його компаньйон марсохід Perseverance на дистанції в більш ніж 60 метрів. Вертоліт повинен піднятися на висоту трьох метрів і здійснити політ протягом півхвилини, після чого м'яко приземлитися.

Перший політ Ingenuity у NASA називають дуже ризиковим. Головною проблемою є інша атмосфера Марса, де тиск у 170 разів менше земного.

Дані про перший політ вертольота надійдуть на Землю протягом кількох годин після його вчинення. При цьому в разі успіху NASA планує провести брифінг.

Зазначимо, Ingenuity обладнаний HD-камерою і камерою з сонячним трекером для навігації, а також передавачем даних на ровер. Його маса становить 1,8 кг, а висота 0,8 м. Радіус польоту вертольота до 300 м при максимальній висоті до 10 м. Він може розвивати швидкість до 10 м/с.

Нагадаємо, спочатку перший політ вертольота Ingenuity на Марсі планувався на минулого тижня, 11 квітня, але з-за можливої технічної несправності його відклали.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку квітня вертоліт Ingenuity пережив першу морозну ніч на Марсі.

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