Відсьогодні почав курсувати новий поїзд Ковель-Миколаїв

Відсьогодні, 14 травня, починає курсування новий поїзд Ковель-Миколаїв. Маршрут пролягає через станції Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Херсон.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Зазначається, що потяг для жителів Волині та Полісся, який поєднає Ковель та Миколаїв, курсуватиме в літній час.
Поїзд №188П відправлятиметься по парних числах із Ковеля о 10:14 і курсуватиме через станції Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Херсон. Прибуття в Миколаїв о 10:13.
Зворотно по непарних числах із Миколаєва поїзд №188Ш почне курсувати з 15 травня. Час відправлення - 14:34, прибуття до Ковеля о 13:36.
"Укрзалізниця нагадує всім пасажирам про важливість суворого дотримання маскового режиму в дорозі. Мийте руки, користуйтесь антисептиком та носіть маски правильно, щоб захистити від хвороби себе і оточуючих", - закликав перевізник.
Нагадаємо, Укрзалізниця у червні відновить міжнародні залізничні подорожі. Наразі вже досягнуті відповідні домовленості з Австрією та Угорщиною.
Крім того, в "УЗ" повідомили, що наразі ведуться переговори з PKP Intercity та польською залізницею щодо відновлення швидкісного сполучення між країнами.
Раніше "Укрзалізниця "повідомила про запуск електропоїзда, облаштованого для перевезення велосипедистів. Електричка курсуватиме в межах регіональної філії "Південно-Західна залізниця". Упродовж найближчого часу десять відремонтованих вагонів будуть прийняті в експлуатацію залізницею та виїдуть на колію.