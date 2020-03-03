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Сьогодні в Києві можливі обмеження в роботі метро

Новини » Суспільство     03.03.2020 - 10:55
Сьогодні в Києві можливі обмеження в роботі метро
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Можливі обмеження в роботі станцій метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого"

Сьогодні, 3 березня, у Києві можливі обмеження в роботі метро у зв'язку з проведенням футбольного матчу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київського метрополітену".

Повідомляється, що обмеження на вхід можливі на станціях метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого" після завершення футбольного матчу між "Динамо" (Київ) і "Колос" (Ковалівка). Початок поєдинку о 19:30.

"Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - повідомили в метрополітені.

Нагадаємо, у столиці на мосту Патона заборонять рух крайніми правими смугами і смугою реверсивного руху. На під'їздах до мосту комунальні служби встановлюють відповідні дорожні знаки.

Крім того, для зниження навантаження на опорні конструкції моста Патона на шляхопроводі впроваджують нову схему організації дорожнього руху.

Додамо, що ЄБРР планує надати кредит на реконструкцію траси Київ-Одеса. Очікується, що 900 млн євро підуть на реконструкцію та будівництво 340 км доріг у п'яти областях.

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