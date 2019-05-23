ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

КПВВ перейдуть на літній режим роботи

Новини » Суспільство    23.05.2019 - 17:19
КПВВ перейдуть на літній режим роботи
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

З 1 червня контрольно-перевірочні та пропускні заходи на всіх КПВВ в районі проведення ООС будуть здійснюватися з 06:00 до 20:00

Контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії зіткнення перейдуть на літній режим роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Таким чином, з 1 червня і протягом всього літнього періоду контрольно-перевірочні та пропускні заходи на всіх КПВВ в районі проведення ООС будуть здійснюватися з 06:00 до 20:00.

Зокрема, на літній режим роботи будуть переведені:

  • КПВВ "Золотий" - дорожній коридор "Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ";
  • КПВВ "Майорське" - дорожній коридор "Горлівка - Бахмут";
  • КПВВ "Маріїнка" - дорожній коридор "Донецьк - Курахове";
  • КПВВ "Новотроїцьке" - дорожній коридор "Донецьк - Маріуполь (через Волноваху)";
  • КПВВ "Гнутово" (село Харчовик) - дорожній коридор "Новоазовськ - Покровськ - Талаківка -Маріуполь";
  • КПВВ "Станиця Луганська" - дорожній коридор "Станиця-Луганська - Щастя - Новоайдар"

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 1 червня в Україні вводяться сезонні обмеження на рух великовантажного транспорту по більшості автомобільних доріг загального користування. Так, в денний час доби при температурі повітря вище +28 градусів буде запроваджено обмеження і заборону на пересування по дорогах загального користування державного значення вантажного транспорту фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн.

Крім того, в центрі Києва 8 червня частково обмежать рух транспорту зв'язку з проведенням заходу з нагоди Всеукраїнського дня сім'ї і Міжнародного дня захисту дітей.

За фактом затримання восьми українських військових бойовиками відкрито справу Бойовики на Донбасі застосували протитанкові ракетні комплекси
Новини України ДонбасКПВВ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся