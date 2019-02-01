Сьогодні у Києві обмежать рух на Північному мосту

Рух буде обмежено з 16:00 до 21:00

В связи с ремонтом покрытия на Северном мосту через Днепр сегодня, 1 февраля 2019 года, будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, ограничения будут действовать с 16:00 до 21:00 в направлении жилого массива Оболонь.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, в Киеве действие режима одностороннего движения Парковой дороге в сторону Европейской площади в утренние часы рабочих дней с 31 января 2019 года продлили на 1 час - до 11:00.

Как писало РБК-Украина ранее, пешеходную зону Крещатика в Киеве планируют продлить до Бессарабской площади.

Отметим, в Киеве сегодня, 1 февраля, густой туман, на дорогах местами гололедица. В условиях тумана водителям, в частности, рекомендуют снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом и держать безопасную дистанцию с другими автомобилями.