У Києві сьогодні зміниться режим руху Парковою дорогою

Фото: Паркова дорога (gk-bank.livejournal.com)

Односторонній режим руху Парковою дорогою у бік Європейської площі з 31 січня продовжать до 11:00

У Києві дію режиму одностороннього руху Парковою дорогою у бік Європейської площі в ранкові години робочих днів з 31 січня 2019 року буде продовжено на 1 годину - до 11:00. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як повідомляється, односторонній рух буде продовжено з метою поліпшення транспортної ситуації в центральній частині міста.

"Таким чином, Паркова дорога буде працювати в односторонньому режимі в будні дні в напрямку Європейської площі з 07:00 до 11:00 і в напрямку моста Патона з 17:00 до 22:00", - йдеться в повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, пішохідну зону Хрещатика у Києві планують продовжити до Бессарабської площі.

Також повідомлялося, що в Україні в 2018 році виконали 95% запланованих робіт на дорогах державного значення.