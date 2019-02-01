У Києві сьогодні туман і ожеледиця

У столиці сьогодні від +1 до +3
У Києві сьогодні, 1 лютого, густий туман, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
За даними Гідрометцентру, в Києві сьогодні хмарно, очікуються невеликі опади переважно у вигляді дощу. Крім того, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура повітря від +1 до +3.
В умовах туману водіям рекомендують:
Відзначимо, в Україні на 1 лютого 2019 року синоптики прогнозують дощі, місцями з мокрим снігом. Зокрема, у північних, вночі у західних, а вдень і в центральних областях очікуються опади, на решті території переважно сухо. У більшості областей країни туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку лютого очікується потепління, яке супроводжуватиметься дощами.