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У Києві сьогодні туман і ожеледиця

Новини » Суспільство    01.02.2019 - 09:09
У Києві сьогодні туман і ожеледиця
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У столиці сьогодні від +1 до +3

У Києві сьогодні, 1 лютого, густий туман, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

За даними Гідрометцентру, в Києві сьогодні хмарно, очікуються невеликі опади переважно у вигляді дощу. Крім того, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура повітря від +1 до +3.

В умовах туману водіям рекомендують:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Відзначимо, в Україні на 1 лютого 2019 року синоптики прогнозують дощі, місцями з мокрим снігом. Зокрема, у північних, вночі у західних, а вдень і в центральних областях очікуються опади, на решті території переважно сухо. У більшості областей країни туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку лютого очікується потепління, яке супроводжуватиметься дощами.
 

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