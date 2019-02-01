Сьогодні у Києві обмежать рух на Північному мосту

Фото: Північний міст (lookmytrips.com/Roma Barabash)

Рух буде обмежено з 16:00 до 21:00

У зв’язку із ремонтом покриття на Північному мосту через Дніпро сьогодні, 1 лютого 2019 року, буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, обмеження діятимуть із 16:00 до 21:00 у напрямку житлового масиву Оболонь.

Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, у Києві дію режиму одностороннього руху Парковою дорогою у бік Європейської площі в ранкові години робочих днів з 31 січня 2019 року продовжили на 1 годину - до 11:00.

Як писало РБК-Україна раніше, пішохідну зону Хрещатика у Києві планують продовжити до Бессарабської площі.

Зазначимо, у Києві сьогодні, 1 лютого, густий туман, на дорогах місцями ожеледиця. В умовах туману водіям, зокрема, рекомендують знизити швидкість руху, за наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом та тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями.