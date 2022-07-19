Громадяни Польщі отримають особливий статус в Україні

Верховна рада схвалила в першому читанні законопроект "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України". Президентський проект підтримав 321 депутат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка у Telegram.

Документом (проект №7550) встановлюється надання громадянам Польщі можливості легального перебування на території України протягом 18 місяців. При цьому поляки матимуть рівні з громадянами України права щодо: працевлаштування в Україні;

здійснення господарської діяльності в Україні;

навчання в освітніх закладах України;

медичного обслуговування на території України. Також, відповідно до закону громадяни Польщі матимуть право на окремі соцвиплати, які передбачені законодавством України.