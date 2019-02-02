Сьогодні документи до ЦВК вже подали більше 10 потенційних кандидатів

Прийом документів сьогодні триватиме до 18:00

Заявления о выдвижении кандидатами у президенты Украины в субботу, 2 февраля, в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подали более 10 человек. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

По его словам, такое количество поданных заявлений зафиксировано по состоянию на 14:00.

"В течение 2 февраля заявления на кандидатство подали в ЦИК уже больше 10 человек. Но цифра не является окончательной для этого дня, ведь прием документов продолжается и сейчас", - добавил он.

В ЦИК отметили, что заявления подали несколько выдвиженцев от политических партий. В частности: Андрей Новак от партии "Патриот", Василий Журавлев от политической партии "Стабильность", Сергей Кривонос от политической партии "Воины АТО".

Кроме того, перед заседанием комиссии заявление о выдвижении кандидатом подала журналист Юлия Литвиненко.

Также в ЦИК рассказали, что 2 февраля заявление о выдвижении принес представитель бывшего нардепа от "партии регионов" Владимира Олейника

"Также сегодня подал заявление Владимир Олейник. Но принес заявление не он, а его уполномоченный представитель", - добавили в ЦИК.

Отметим, в субботу Центральная избирательная комиссия (ЦИК) продолила прием документов от потенциальных кандидатов на пост президента. В частности, 2 февраля заявление о выдвижении и документы в ЦИК принес Андрей Новак.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 2-3 февраля продолжит прием документов от кандидатов на должность президента. Секретариат ЦИК будет принимать документы в субботу 2 февраля с 9:00 до 18:00 и в воскресенье с 9:00 утра до 24:00.