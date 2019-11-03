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Сьогодні в більшості областей України можливі дощі

Новини » Суспільство     03.11.2019 - 10:00
Сьогодні в більшості областей України можливі дощі
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Києві імовірний дощ, вдень до +12

Погода в Україні у неділю, 3 листопада, погіршиться у західних, центральних та північних областях, там можливі невеликі опади. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Як прогнозують українські синоптики, сьогодні на більшості території країни варто чекати невеликі опади. Дощі оминуть лише східні та південні області, там буде хмарно з проясненням. Вдень температура повітря на сході коливатиметься від +6 до +9, вночі похолодає до -4...-6. У північних та центральних областях вдень від +8 до +12, вночі від +1 до +5. На заході та півдні стовпчики термометрів піднімуться до +13...+15 градусів, вночі очікується від +4 до +11.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні також буде дощова погода. Температура повітря у Києв, незважаючи на дощ, коливатиметься в межах +10...+12 градусів. Вночі термометри покажуть від +3 до +5 градусів. Можливі пориви південного вітру до 12 м/с.

Сьогодні в більшості областей України можливі дощі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики оголосили у Києві штормове попередження. У неділю в столиці можливі сильні пориви вітру до 15-20 м/с. Через сильний вітер в столиці було оголошено жовтий рівень небезпечності.

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