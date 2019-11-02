У Києві оголошено штормове попередження

Ілюстративне фото (УНІАН)

У столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с

У неділю, 3 листопада, в Києві оголошено штормове попередження з-за сильного вітру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, 3 листопада в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м / с. При цьому в Києві оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватися основні рекомендації при сильному вітрі:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі попереджали, що вночі 2 листопада температура повітря знизиться до -12 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть не більше +1 +6 градусів. У Закарпатській і південних областях буде тепліше, вдень до +6 +11.

Крім того, за даними синоптика Наталки Діденко, з завтрашнього дня в Україні очікується потепління. Однак у деяких областях очікується дощ і шквальний вітер. Температура повітря становитиме від +9 до +14 градусів, на півдні і заході +12 +18 градусів, а на сході +6 +10 градусів.