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Великобританія схвалила продаж "Челсі", Абрамович не отримає вигоди, - ЗМІ

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Лондон, Вівторок 24 травня 2022 00:14
Великобританія схвалила продаж "Челсі", Абрамович не отримає вигоди, - ЗМІ Фото: Роман Абрамович (rbc.ru)
Автор: Константин Широкун

Великобританія має намір схвалити продаж футбольного клубу "Челсі" консорціуму Boehly на чолі з Тоддом болі. Російський олігарх виставив лондонський клуб на продаж ще в березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Британський уряд зажадав гарантій, що Абрамович, на якого були накладені санкції після вторгнення Росії в Україну, не отримає вигоди від продажу. За словами джерела, схвалення угоди урядом Великобританії було завершено в понеділок ввечері, хоча угода також вимагає схвалення ЄС, оскільки Абрамович має португальський паспорт.

Раніше повідомлялося, що Американський Консорціум Boehly підписав з Романом Абрамовичем угоду про купівлю футбольного клубу "Челсі". За повідомленнями британських ЗМІ, сума угоди становить 5,24 млрд доларів.

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