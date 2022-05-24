Великобританія схвалила продаж "Челсі", Абрамович не отримає вигоди, - ЗМІ

Великобританія має намір схвалити продаж футбольного клубу "Челсі" консорціуму Boehly на чолі з Тоддом болі. Російський олігарх виставив лондонський клуб на продаж ще в березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Британський уряд зажадав гарантій, що Абрамович, на якого були накладені санкції після вторгнення Росії в Україну, не отримає вигоди від продажу. За словами джерела, схвалення угоди урядом Великобританії було завершено в понеділок ввечері, хоча угода також вимагає схвалення ЄС, оскільки Абрамович має португальський паспорт.