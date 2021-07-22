ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Угода щодо "Північного потоку-2": Польща звинуватила Німеччину в підриві солідарності

Новость на русском →
Варшава, Четвер 22 липня 2021 12:59
Угода щодо "Північного потоку-2": Польща звинуватила Німеччину в підриві солідарності Фото: будівництво "Північного потоку-2" (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Угода США та Німеччини щодо "Північного потоку-2" означає перемогу Російської Федерації. У президента Польщі Анджея Дуди звинувачують Берлін у підриві європейської солідарності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

"У нас практично перемога Росії в будівництві цього газопроводу. Завдяки йому Росія отримає значний вплив на європейський газовий ринок і, перш за все, отримає від цього прибуток", - заявив прес-секретар президента Польщі Блажей Спихальський.

Він також підтвердив позицію Польщі про те, що "Північний потік-2" - це порушення Німеччиною європейської солідарності в галузі загальної енергетичної політики.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна не залучалася до погодження угоди по "Північному потоку-2".

Хоча напередодні в Державному департаменті США заявили, що запропоновані Україною ідеї включили в текст угоди з Німеччиною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Германия Польша Північний потік-2
NEWS
Доба на Донбасі: бойовики застосували ПТРК і гранатомети, один військовий поранений
Доба на Донбасі: бойовики застосували ПТРК і гранатомети, один військовий поранений
DAILY
Двадцять років по тому. Чому США програли війну в Афганістані і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Двадцять років по тому. Чому США програли війну в Афганістані і що буде далі