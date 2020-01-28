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Угода з продажу клініки "Борис" повністю закрита, - Радуцький

Новини » Політика     28.01.2020 - 09:16
Угода з продажу клініки "Борис" повністю закрита, - Радуцький
Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)

Радуцький зазначив, що клініка "Борис" на 100% перейшла "Добробуту"

Голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медстрахування Михайло Радуцький заявив, що угода з "Добробутом" з продажу клініки "Борис" повністю закрита. Про це Радуцький розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Радуцький зазначив, що клініка "Борис" на 100% перейшла "Добробуту" і зі всіма всі умови виконані.

"Угоду зі мною закрили ще до того, як я став депутатом. Адже я не один був акціонером "Бориса". Але з урахуванням того, що "Борис" на 100% перейшов на користь "Добробуту", я так розумію, що зі всіма всі умови виконані. Зі мною точно все", - сказав він.

Він додав, що подасть до кінця березня декларацію.

"Все, що мені заплатили - все проведено, все по закону, все пройшло через рахунки в українському банку, немає ніяких підпільних рухів і мінімізації", - заявив він.

Радуцький розповів, за скільки продав клініку.

"В останній частині угоди була смішна цифра - кілька мільйонів гривень, тому що я продавав два з чимось відсотка акцій, які залишилися у мене. Воно все прийшло через мій особистий рахунок "Кредит Дніпро", - додав він.

За його словами, угоду вів основний власник "Добробуту" американський фонд Horizon Capital.

Нагадаємо, Радуцький заявив, що після продажу "Бориса" у нього немає інтересів у медичному бізнесі.

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Новини України бизнесМихайло Радуцький
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