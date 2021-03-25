Зробити щеплення вакциною Covieshield готові 27% українців

У середині березня 27% українців готові зробити щеплення вакциною від коронавірусу Covieshield. Не хочуть робити щеплення цим препаратом 67% респондентів.
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Як зазначають соціологи, початок кампанії з вакцинації дещо актуалізував бажання робити щеплення від коронавірусу: зараз 38% готові платно зробити щеплення, а вакцинуватися безкоштовно готові 47%. Це дещо більше, ніж минулого місяця (у лютому були готові 32% і 39% відповідно). У той же час понад 58% не хочуть вакцинуватися за гроші, а половина (49%) навіть безкоштовно.
У той же час, якщо держава буде страхувати від побічних ефектів, готовність безкоштовно робити щеплення зростає до 57%, але 40% - все одно не готові.
Головними причинами, чому люди не хочуть робити щеплення від коронавіруса в Україні опитані вважають недовіру вакцину, яка зараз завезена і страх побічних ефектів (близько половини). Кожен п'ятий назвав причиною недовіри до влади в цілому і сумніви, що вакцина захищає від нових видів вірусу. 13% - недовіра до вакцинації як такої.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", абсолютна більшість українців (71%) вважають, що коронавірус - це штучно створений вірус. Тільки 19% респондентів думають, що він виник природним шляхом.
За даними опитування КМІС, українці схвально ставляться до того, що публічні особи і політики вакцинуються від СOVID-19 першими. Вважають, що це правильно щодо публічних осіб, 45% респондентів, щодо політиків - 42%.