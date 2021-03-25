Зробити щеплення вакциною Covieshield готові 27% українців

Як зазначають соціологи, початок кампанії з вакцинації дещо актуалізував бажання робити щеплення від коронавірусу: зараз 38% готові платно зробити щеплення, а вакцинуватися безкоштовно готові 47%. Це дещо більше, ніж минулого місяця (у лютому були готові 32% і 39% відповідно). У той же час понад 58% не хочуть вакцинуватися за гроші, а половина (49%) навіть безкоштовно.

У той же час, якщо держава буде страхувати від побічних ефектів, готовність безкоштовно робити щеплення зростає до 57%, але 40% - все одно не готові.

Головними причинами, чому люди не хочуть робити щеплення від коронавіруса в Україні опитані вважають недовіру вакцину, яка зараз завезена і страх побічних ефектів (близько половини). Кожен п'ятий назвав причиною недовіри до влади в цілому і сумніви, що вакцина захищає від нових видів вірусу. 13% - недовіра до вакцинації як такої.