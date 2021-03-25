Сделать прививку вакциной Covieshield готовы 27% украинцев

В середине марта 27% украинцев готовы сделать прививку вакциной от коронавируса Covieshield. Не хотят делать прививку этим препаратом 67% респондентов.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Как отмечают социологи, начало кампании по вакцинации несколько актуализировало желание прививаться от коронавируса: сейчас 38% готовы платно сделать прививку, а вакцинироваться бесплатно готовы 47%. Это несколько больше, чем в прошлом месяце (в феврале были готовы 32% и 39% соответственно). В то же время более 58% не хотят вакцинироваться за деньги, а половина (49%) даже бесплатно.
В то же время, если государство будет страховать от побочных эффектов, готовность бесплатно прививаться возрастает до 57%, 40% - все равно не готовы.
Главными причинами, почему люди не хотят прививаться от коронавируса в Украине опрошенные считают недоверие вакцине, которая сейчас завезена и страх побочных эффектов (около половины). Каждый пятый назвал причиной недоверия к власти в целом и сомнения, что вакцина защитит от новых видов вируса. 13% - недоверие к вакцинации как таковой.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", абсолютное большинство украинцев (71%) считают, что коронавирус - это искусственно созданный вирус. Только 19% респондентов думают, что он возник естественным путем.
По данным опроса КМИС, украинцы одобрительно относятся к тому, что публичные лица и политики вакцинируются от СOVID-19 первыми. Считают, что это правильно в отношении публичных лиц, 45% респондентов, в отношении политиков - 42%.