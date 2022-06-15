ru ua
Ср, 15 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зробили Угорщину великою знову. Скромна футбольна збірна розібрала Англію на запчастини

Новость на русском →
Сполучене Королівство, Середа 15 червня 2022 15:12
Зробили Угорщину великою знову. Скромна футбольна збірна розібрала Англію на запчастини Фото: Адам Салай шаленіє разом із партнерами по команді (twitter.com/EURO2024)
Автор: Антон Федорців

Англійська збірна зазнала найганебнішої поразки в новітній історії національної команди. Та кривдник англійців виявився геть сенсаційним – збірна Угорщини.

Короткий шлях команди італійця Марко Россі до слави на Туманному Альбіоні – в матеріалі РБК-Україна.

Несподіваним поразкам футболісти, тренери та експерти схильні шукати легкі пояснення. Звісно, варіанти виправдань змінюються з географією. Та якби українці могли позичити їхню нову модифікацію англійцям, то нині підійшло б словосполучення "угорський футбол на підйомі".

Упродовж 10 днів збірна Угорщини двічі здолала Англію і звела до нічиєї поєдинок зі ще одним грандом – національною командою Німеччини. Та якщо перша звитяга в Будапешті (1:0) виглядає випадковою, то розгром на стадіоні "Молінью" у Вулверхемптоні (4:0) ще довго грітиме серця угорських фанатів.

Із футбольного небуття Угорщина почала повертатися зовсім недавно. Першим із часу вильоту на ЧС-1986 після групового етапу великим турніром для збірної став Євро-2016. А торік угорці виступили і на перенесеному через коронавірус чемпіонаті Європи-2020.

На обох турнірах угорці приємно дивували (нічиї з Португалією, Францією, тією ж Німеччиною). Та ці подвиги й поруч не стоять із побиттям англійців. Що й казати, якщо збірна Угорщини стала першою командою, що забила чотири м'ячі Англії на виїзді з 1953 року, коли таке ж досягнення підкорилося... збірній Угорщини, знаменитим "Чарівним мадярам".

Божик, Кочиш, Хідегкуті, Пушкаш та інші в пантеоні футбольних богів давно та відомі кожному вболівальнику зі стажем. А ось нові герої Угорщини залишаються в тіні.

Сучасна збірна Угорщини підпадає під категорію команди-зірки, а не команди зірок. Її основу складають виконавці, які добре себе зарекомендували в міцних командах провідних чемпіонатів Європи.

Оборонці Орбан і Салай захищають кольори РБ "Лейпциг" і "Фенербахче" відповідно. Хавбеки та вінгери Шафер, Собослай, Шаллай запалюють у Бундеслізі. Центрхав Стайлз ("Барнслі") загартований боями в англійському Чемпіоншипі, а форвард-ветеран Салай ще "повоює" в Швейцарії.

Звісно, ніхто з них не стане лідером мадридського "Реала" чи здобуде "Золотий м'яч", як колись Пушкаш і Альберт відповідно. Та під керівництвом грамотного італійця Марко Россі кожен із виконавців збірної Угорщини виходить на новий рівень і водночас пише новий розділ в історії угорського футболу.

Популярна зараз схема 3-4-2-1, мабуть, найкраще здатна підкреслити сильні сторони команди та замаскувати її слабкі місця. І саме в цій формації угорська збірна і досягла своїх останніх успіхів. Звісно, симпатики збірної Англії можуть захитати головою. Мовляв, "Три леви" Лігу націй всерйоз не сприймають. Але навряд бодай один футболіст-професіонал готовий "згоріти" вдома 0:4.

Коли збірна Угорщини переграла англійців на "Вемблі" (6:3) в холодний листопадовий вечір 1953-го, то поєдинок отримав статус "матчу століття". У вік інформаційний завоювати подібний ярлик буде вкрай складно. Але схоже матч століття окремо для збірної Угорщини вже відбувся...

Нагадаємо, що українська збірна розійшлася миром із Ірландією і зберегла лідерство в квартеті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ліга націй Збірна Англії
NEWS
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
DAILY
Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського