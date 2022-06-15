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Сделали Венгрию великой снова. Скромная футбольная сборная разобрала Англию на запчасти

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Соединенное Королевство, Среда 15 июня 2022 15:12
Сделали Венгрию великой снова. Скромная футбольная сборная разобрала Англию на запчасти Фото: Адам Салай радуется вместе с партнерами по команде (twitter.com/EURO2024)
Автор: Антон Федорцив

Английская сборная потерпела самое позорное поражение в новейшей истории национальной команды. Но обидчик англичан оказался совершенно сенсационным – сборная Венгрии.

Короткий путь команды итальянца Марко Росси к славе на Туманном Альбионе – в материале РБК-Украина.

Неожиданным поражениям футболисты, тренеры и эксперты склонны искать легкие объяснения. Естественно, варианты оправданий меняются с географией. Но если бы украинцы могли одолжить их новую модификацию англичанам, то сейчас подошло бы словосочетание "венгерский футбол на подъеме".

В течение 10 дней сборная Венгрии дважды одолела Англию и свела вничью поединок с еще одним грандом – национальной командой Германии. Но если первая победа в Будапеште (1:0) выглядит случайной, то разгром на стадионе "Молинью" в Вулверхэмптоне (4:0) еще долго будет греть сердца венгерских фанатов.

С футбольного небытия Венгрия начала возвращаться совсем недавно. Первым со времени вылета на ЧМ-1986 после группового этапа крупным турниром для сборной стал Евро-2016. В прошлом году венгры выступили и на перенесенном из-за коронавируса чемпионате Европы-2020.

На двух турнирах венгры приятно удивляли (ничьи с Португалией, Францией, той же Германией). Но эти подвиги и рядом не стоят с избиением англичан. Что и говорить, если сборная Венгрии стала первой командой, забившей четыре мяча Англии на выезде с 1953 года, когда такое же достижение покорилось... сборной Венгрии, знаменитым "Волшебным мадьярам".

Божик, Кочиш, Хидегкути, Пушкаш и другие в пантеоне футбольных богов давно и известны всем любителям со стажем. А вот новые герои Венгрии остаются в тени.

Современная сборная Венгрии подпадает под категорию команды-звезды, а не команды звезд. Ее основу составляют исполнители, хорошо себя зарекомендовавшие в крепких командах ведущих чемпионатов Европы.

Защитники Орбан и Салай защищают цвета РБ "Лейпциг" и "Фенербахче" соответственно. Хавбеки и вингеры Шафер, Собослай, Шаллай зажигают в Бундеслиге. Центрхав Стайлз ("Барнсли") закален боями в английском Чемпионшипе, а форвард-ветеран Салай еще "повоюет" в Швейцарии.

Конечно, никто из них не станет лидером мадридского "Реала" либо получит "Золотой мяч", как когда-то Пушкаш и Альберт соответственно. Но под руководством грамотного итальянца Марко Росси каждый из исполнителей сборной Венгрии выходит на новый уровень и вместе с тем пишет новую главу в истории венгерского футбола.

Популярная ныне схема 3-4-2-1, пожалуй, лучше всего способна подчеркнуть сильные стороны команды и замаскировать ее слабые места. И именно в этой формации венгерская сборная и добилась своих последних успехов. Конечно, симпатики сборной Англии могут покачать головой. Мол, "Три льва" Лигу наций всерьез не воспринимают. Но вряд ли хоть один футболист-профессионал готов "сгореть" дома 0:4.

Когда сборная Венгрии обыграла англичан на "Уэмбли" (6:3) в холодный ноябрьский вечер 1953-го, то поединок получил статус "матча века". В веке информационном завоевать подобный ярлык будет крайне сложно. Но похоже матч столетия отдельно для сборной Венгрии уже состоялся...

Напомним, что украинская сборная разошлась миром с Ирландией и сохранила лидерство в квартете.

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