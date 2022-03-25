Здають позиції ЗСУ і поширюють фейки: в Ізюмі активізувалися зрадники у владі
В Ізюмі (Харківська область), за який ведуться запеклі бої, активізувалися зрадники у владі. Вони здають окупантам позиції Збройних сил України і поширюють фейки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Як заявив мер Ізюму Валерій Марченко, російським окупантам продалися місцеві депутати Анатолій Фомичевський і Юрій Козлов, А також колишній працівник МВС Владислав Соколов і колишній мер Олександр Божков.
За його словами, колаборанти передають інформацію про розташування українських військ, доносять інформацію про місцевих активістів, підприємців, бійців територіальної оборони і членів їх сімей. Крім того, вони дезінформують жителів Ізюму про те, що влада вже здала Київ, Харків та Ізюм.
"Дії Фомичевського, Козлова, Соколова і Божкова є державною зрадою, вони понесуть відповідальність за свої дії відповідно до законів воєнного часу", - додав Марченко.
Нагадаємо, напередодні Міністерство оборони Росії заявило про те, що Ізюм нібито вже взяли під контроль, але українська сторона спростувала дану інформацію.
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