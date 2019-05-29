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Найбільші порушення використання бюджету стосуються лікування онкохворих, - Пацкан

Новини » Суспільство    29.05.2019 - 14:06
Найбільші порушення використання бюджету стосуються лікування онкохворих, - Пацкан
Фото: Валерій Пацкан (УНІАН)

Порушення були виявлені у ході аудиту коштів, виділених МОЗ для лікування українців за кордоном

Найбільші порушення використання державного бюджету стосуються лікування онкохворих. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан під час звіту у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, найбільші обсяги неефективного використання бюджетних коштів були встановлені під час аудиту ефективності використання коштів, виділених Міністерству охорони здоров'я (МОЗ) для лікування українців закордоном.

"Найбільші обсяги порушень бюджетного законодавства були встановлені при проведені таких заходів: аудит ефективності використання коштів, виділених МОЗ для лікування українців закордоном - 1 млрд 454 млн гривень", - зазначив Пацкан.

За словами глави Рахункової палати, порушення зафіксовані під час фінансування лікування онкохворих українців.

"В Україні майже 1 млн онкохворих. Кожного року 130 тисяч нових випадків онкології. Вкрай важливо, щоб ці люди отримували від держави належне фінансування. Щоб українці не на телебаченні збирали кошти для кожної дитини", - додав він.

Нагадаємо, у Верховній раді України сьогодні, 29 травня, відбувся звіт Рахункової палати. Спікер парламенту Андрій Парубій у понеділок підкреслював, що відповідно до закону, Рахункова палата повинна щорічно звітувати перед ВР.

Як писало РБК-Україна, Пацкан зазначив, що у минулому році кошти державного бюджету найбільш неефективно використовувало Міністерство інфраструктури. На другому місці - Міністерство охорони здоров'я.

Додамо також, Пацкан поінформував, що правоохоронці відкрили 80 кримінальних справ за матеріалами Рахункової палати. Розслідується неефективне використання коштів державного бюджету.

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