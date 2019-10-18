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Міненерго початок аудит державних шахт

Новини » Політика    18.10.2019 - 12:38
Міненерго початок аудит державних шахт
Фото: Віталій Шубін (facebook.com/vitaliy.vitaliy.752)

Аудит спрямований на визначення перспектив розвитку галузі

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища початок аудит державних шахт. Про це під час години запитань до уряду повідомив перший заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Віталій Шубін, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Шубіна, аудит проводиться з метою визначення перспектив розвитку галузі.

"Зараз ми почали аудит всіх державних шахт. Зараз ми з'ясовуємо, які перспективи розвитку галузі", - заявив Шубін.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що шахта "Капітальна" в Мирнограде (Донецька область) може вийти на рентабельність до кінця 2019 року. Повідомлялося, що в рамках програми модернізації на шахті запустили новий очисний вибій. Це необхідно для збільшення видобутку вугілля і виведення підприємства на прибутковість.

Також повідомлялося, що Кабмін виділить мільярд гривень на погашення заборгованості із зарплат шахтарям. Гроші будуть виділені в рамках підготовлених змін до державного бюджету на 2019 рік. Зміни будуть передані для затвердження у Верховну раду.

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