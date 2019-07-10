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Рахункова палата проведе аудит УЗ, Пенсійного фонду та монетизації субсидій

Новини » Політика    10.07.2019 - 12:30
Рахункова палата проведе аудит УЗ, Пенсійного фонду та монетизації субсидій
Фото: Валерій Пацкан (УНІАН)

Зараз розробляється план аудиту "Південно-Західної залізниці"

Рахункова палата планує проведення аудиту "Укразалізниці", Пенсійного фонду та монетизації субсидій. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава Рахункової палати Валерій Пацкан.

Як розповів Пацкан, зараз Рахункова палата планує провести аудит регіональної філії УЗ "Південно-Західної залізниці", а в наступному році плануватимуться подальші перевірки.

"Провести аудит відразу всієї "Укрзалізниці" ми не можемо, це нереально охопити. Зробимо спочатку "Південно-Західну", побачимо результати, а потім будемо, можливо, на наступний рік планувати подальші перевірки", - пояснив глава Рахункової палати.

Також, за словами Пацкана, наступного року планується перевірка Пенсійного фонду.

"Зараз будемо розробляти план на наступний рік, я побачу, коли востаннє проводився аудит Пенсійного фонду… Але це вже питання наступного року, тому що у нас і так зараз два чи три позачергові контрольні заходи", - заявив він.

Крім того, Рахункова палата готує проведення аудиту монетизації субсидій у готівковій формі. Пацкан додав, що така перевірка планується, але не в цьому році.

"Плануємо. Але це не єдина проблема. У нас взагалі проблема із прожитковим мінімумом", - зазначив Пацкан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами глави Рахункової палати Валерія Пацкана, прожитковий мінімум, який закладений у законі про державний бюджет, занижений майже у 2 рази. Пацкан зазначив, що прожитковий мінімум в 1,9 рази менший від фактично розрахованого.

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