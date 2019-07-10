Пацкан: прожитковий мінімум в Україні занижений майже в 2 рази

Фото: Валерій Пацкан (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прожитковий мінімум не відповідає потребам людей

Закладений у законі про державний бюджет України розмір прожиткового мінімуму занижений майже в два рази. Про це в інтерв'ю РБК-Украина сказав глава Рахункової палати Валерій Пацкан.

Як зазначив Пацкан, в Україні існує проблема з прожитковим мінімумом.

"Встановлений законом про держбюджет він ні кількісно, ні якісно не відповідає сучасним потребам: в 1,9 рази менше від фактично розрахованого. До того ж розрахованого Мінсоцполітики у цінах травня", - повідомив глава Рахункової палати.

При цьому Пацкан додав, що в уряді визнають, що "прожитковий мінімум майже вдвічі менший, ніж потрібно".

Як повідомляло РБК-Україна, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 липня 2019 року підвищено на 67 грн до 1564 грн. Така норма закладена в законі про державний бюджет. Крім того, з 1 липня підвищено розмір прожиткового мінімуму для інших категорій українців.

Нагадаємо, за даними Держстату, частка населення з среднедушевыми доходами нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму (1744,8 грн) у 2018 році знизилася в порівнянні з 2017 роком на 0,9 в.п. і склала 1,3%.