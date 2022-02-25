Україна звернеться до Гааги для фінансового покарання Росії за воєнні злочини, - Свириденко

Міністерство економіки й уряд України готують матеріали для звернення у Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Метою його є отримання компенсацій від Росії за наслідки воєнного вторгнення.

"Поки наші Збройні сили героїчно відбивають атаки ворога по всій країні, ми вже працюємо над двома стратегічно важливими кроками для економічної підтримки України. Ми розпочали процес фіксації та оцінки усіх економічних збитків, завданих у результаті нападу Російської Федерації", - розповіла вона.

Для цього Міністерство економіки вже співпрацює з найкращими українськими економістами з Київської школи економіки, Ukraine Economic Outlook та інших експертних груп. Міністерство закликає міжнародних експертів також долучатися до процесу.

"Для чого це потрібно? Перше: після завершення воєнних дій ми будемо звертатися до наших міжнародних партнерів. Нам потрібна буде фінансова допомога для першочергового відновлення пошкодженої критичної інфраструктури. Друге: держава Україна має усі підстави для звернення у Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Ми будемо вимагати справедливого покарання для Росії за воєнні злочини", - зазначила міністер.

Вона підкреслила, що держава-агресор заплатить не лише страшну ціну у вигляді знешкодженої техніки та живої сили, а й фінансову ціну за підірвані мости, пошкоджені дороги, розбомблені аеропорти і зруйновані домівки українців.

"Російська Федерація зобов’язана виплатити компенсації та репарації за усі здійснені нею руйнування та вбивства. Агресор має нести не лише моральну, юридичну, а також і фінансову відповідальність за свої дії. Україна робитиме все можливе для цього. Робота триває", - сказала вона.

Свириденко запевнила, що вся інфраструктура буде відбудована, а Україна повернеться на шлях економічного розвитку.