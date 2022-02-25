ru ua
Пт, 25 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна звернеться до Гааги для фінансового покарання Росії за воєнні злочини, - Свириденко

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 21:28
Україна звернеться до Гааги для фінансового покарання Росії за воєнні злочини, - Свириденко Фото: Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Міністерство економіки й уряд України готують матеріали для звернення у Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Метою його є отримання компенсацій від Росії за наслідки воєнного вторгнення.

Про це повідомляє віце-прем’єр-міністер - міністер економіки Юлія Свириденко.

"Поки наші Збройні сили героїчно відбивають атаки ворога по всій країні, ми вже працюємо над двома стратегічно важливими кроками для економічної підтримки України. Ми розпочали процес фіксації та оцінки усіх економічних збитків, завданих у результаті нападу Російської Федерації", - розповіла вона.

Для цього Міністерство економіки вже співпрацює з найкращими українськими економістами з Київської школи економіки, Ukraine Economic Outlook та інших експертних груп. Міністерство закликає міжнародних експертів також долучатися до процесу.

"Для чого це потрібно? Перше: після завершення воєнних дій ми будемо звертатися до наших міжнародних партнерів. Нам потрібна буде фінансова допомога для першочергового відновлення пошкодженої критичної інфраструктури. Друге: держава Україна має усі підстави для звернення у Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Ми будемо вимагати справедливого покарання для Росії за воєнні злочини", - зазначила міністер.

Вона підкреслила, що держава-агресор заплатить не лише страшну ціну у вигляді знешкодженої техніки та живої сили, а й фінансову ціну за підірвані мости, пошкоджені дороги, розбомблені аеропорти і зруйновані домівки українців.

"Російська Федерація зобов’язана виплатити компенсації та репарації за усі здійснені нею руйнування та вбивства. Агресор має нести не лише моральну, юридичну, а також і фінансову відповідальність за свої дії. Україна робитиме все можливе для цього. Робота триває", - сказала вона.

Свириденко запевнила, що вся інфраструктура буде відбудована, а Україна повернеться на шлях економічного розвитку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Гаага
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна