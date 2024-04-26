В СБУ сделали заявление об угрозах белорусского КГБ ударом по больницам Киева

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Спецслужба напомнила, что наша страна уже третий год противодействует врагу в полномасштабной войне, и все граждане понимают важность соблюдения правил безопасности.

"Поэтому и специальные службы, и представители местных властей реагируют на каждую потенциальную угрозу согласно предусмотренным протоколам действий. В настоящее время принимаются все необходимые меры, чтобы нивелировать какие-либо негативные последствия даже теоретической угрозы", - добавили в СБУ.

Также спецслужба посоветовала представителям режима в Беларуси понять, что настоящими террористами являются люди в Кремле.



"Белорусским властям нужно не пугать украинцев псевдозаявлениями, а думать о том, как не оказаться на скамье подсудимых в Гааге рядом с кремлевским диктатором", - подытожила СБУ.