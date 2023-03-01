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СБУ уничтожила шесть российских танков в Луганской области за одну ночь (видео)

Фото: СБУ уничтожила шесть российских танков в Луганской области за одну ночь (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские спецназовцы уничтожили шесть российских танков в Луганской области за одну ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"Две группы сотрудников Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины устроили ночную охоту на Луганском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после точной работы ударными дронами вражеская техника была выведена из строя в полном объеме.

За одну ночь было уничтожено шесть российских танков.

Напомним, что украинские штурмовики обнаружили группу членов ЧВК "Вагнера" вблизи Бахмута в Донецкой области и уничтожили часть из нее.

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать вражескую технику в Донецкой области. В этот раз украинским бойцам удалось обезвредить российскую БМП.

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