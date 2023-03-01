СБУ знищила шість російських танків у Луганській області за одну ніч (відео)

Українські спецпризначенці знищили шість російських танків у Луганській області за одну ніч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.
"Дві групи співробітників Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України влаштували нічне полювання на Луганському напрямку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після влучної роботи ударними дронами ворожа техніка була виведена з ладу в повному обсязі.
За одну ніч було знищено шість російських танків.
Нагадаємо, що українські штурмовики виявили групу членів ПВК "Вагнера" поблизу Бахмута у Донецькій області та знищили частину з неї.
Збройні сили України продовжують знищувати ворожу техніку в Донецькій області. Цього разу українським бійцям вдалося знешкодити російську БМП.
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