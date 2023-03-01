UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ знищила шість російських танків у Луганській області за одну ніч (відео)

Фото: СБУ знищила шість російських танків у Луганській області за одну ніч (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські спецпризначенці знищили шість російських танків у Луганській області за одну ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"Дві групи співробітників Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України влаштували нічне полювання на Луганському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після влучної роботи ударними дронами ворожа техніка була виведена з ладу в повному обсязі.

За одну ніч було знищено шість російських танків.

Нагадаємо, що українські штурмовики виявили групу членів ПВК "Вагнера" поблизу Бахмута у Донецькій області та знищили частину з неї.

Збройні сили України продовжують знищувати ворожу техніку в Донецькій області. Цього разу українським бійцям вдалося знешкодити російську БМП.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяЛуганськВійна в Україні