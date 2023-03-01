СБУ уничтожила шесть российских танков в Луганской области за одну ночь (видео)

Фото: СБУ уничтожила шесть российских танков в Луганской области за одну ночь (GettyImages)

Украинские спецназовцы уничтожили шесть российских танков в Луганской области за одну ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"Две группы сотрудников Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины устроили ночную охоту на Луганском направлении", - говорится в сообщении. Отмечается, что после точной работы ударными дронами вражеская техника была выведена из строя в полном объеме. За одну ночь было уничтожено шесть российских танков.