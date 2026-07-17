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СБУ уничтожила самолет Ту-95 в Энгельсе, он бомбил Украину

14:05 17.07.2026 Пт
2 мин
Украинское оружие получило стратегический бомбардировщик в 800 км от Украины
aimg Елена Чупровская
Фото: СБУ уничтожила стратегический бомбардировщик Ту-95 в Энгельсе (Getty Images)

Силы безопасности Украины уничтожили очередной стратегический бомбардировщик Ту-95 на аэродроме в Энгельсе. Самолет применялся для ракетных ударов по украинским городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Что известно об ударе по Энгельсу

"В частности, силами СБУ был уничтожен военный самолет Ту-95 в Энгельсе, который использовался для российских ракетных ударов по нашей стране. Расстояние от нашей государственной границы – около 800 километров", - говорится в заявлении главы государства.

По словам Зеленского, украинские войска действуют справедливо и продолжают активно защищать государство.

Другие удары Сил обороны

В тот же день Силы обороны Украины нанесли удары и по другим объектам:

  • предприятиях нефтяной отрасли в России;
  • определенных целях на временно оккупированной территории Украины.

В СБУ добавили, что самолет получил критические повреждения - у него полностью отказало хвостовую часть.

"Каждый ликвидированный стратегический бомбардировщик – это десятки незапущенных ракет по украинским городам, спасены жизни украинцев и десятки миллионов долларов безвозвратных потерь для врага", – говорится в заявлении.

Как действуют дальнобойные санкции Украины

Атаки на объекты России и оккупированных территорий продолжаются на фоне активизации украинских дальнобойных операций.

Ночью против 17 июля дроны снова атаковали оккупированный Крым .

В Керчи разгорелся пожар на территории железнодорожной станции, взрывы также раздавались в Симферополе, Феодосии и Евпатории.

Между тем, в тот же день стало известно об итогах операции "МоЛоЧКа" против теневого флота России . За 12 суток операции украинские морские дроны поразили 159 судов, из которых 12 - только за последние сутки.

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