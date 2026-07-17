СБУ уничтожила самолет Ту-95 в Энгельсе, он бомбил Украину

Что известно об ударе по Энгельсу

"В частности, силами СБУ был уничтожен военный самолет Ту-95 в Энгельсе, который использовался для российских ракетных ударов по нашей стране. Расстояние от нашей государственной границы – около 800 километров", - говорится в заявлении главы государства.

По словам Зеленского, украинские войска действуют справедливо и продолжают активно защищать государство.

Другие удары Сил обороны

В тот же день Силы обороны Украины нанесли удары и по другим объектам:

предприятиях нефтяной отрасли в России;

определенных целях на временно оккупированной территории Украины.

В СБУ добавили, что самолет получил критические повреждения - у него полностью отказало хвостовую часть.

"Каждый ликвидированный стратегический бомбардировщик – это десятки незапущенных ракет по украинским городам, спасены жизни украинцев и десятки миллионов долларов безвозвратных потерь для врага", – говорится в заявлении.

Как действуют дальнобойные санкции Украины

Атаки на объекты России и оккупированных территорий продолжаются на фоне активизации украинских дальнобойных операций.

Ночью против 17 июля дроны снова атаковали оккупированный Крым .