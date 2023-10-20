ua en ru
Пт, 20 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ "слила" базу клиентов российского "Альфа-банка" и потроллила Фридмана

Пятница 20 октября 2023 17:34
UA EN RU
СБУ "слила" базу клиентов российского "Альфа-банка" и потроллила Фридмана Фото: Михаил Фридман, российский олигарх (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские хакеры вместе со Службой безопасности Украины смогли взломать базу данных российского "Альфа-банка".

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

По их словам, в результате взлома базы в сети появились данные около 30 млн клиентов российского банка.

Также, по словам источников, пранкеры смогли лично пообщаться с владельцем банка Михаилом Фридманом и сообщить ему о взломе базы данных.

Помимо этого, у олигарха спросили, не хочет ли он выступить против войны в Украине. Но отвечать Фридман не стал.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 19 октября, украинские хакеры сообщили о том, что им удалось взломать базу данных российского "Альфа-банка".

В частности, были опубликованы данные Фридмана, блоггера-путиниста Артемия Лебедева, певца Тимура Юнусова (Тимати), который также поддерживает вторжение в Украину, и не только.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Альфа-Банк Служба безопасности Украины Российская Федерация Михаил Фридман Война России против Украины
NEWS
Эксперт объяснил рост потерь у российских войск на фронте
Эксперт объяснил рост потерь у российских войск на фронте
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ