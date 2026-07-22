СБУ сорвала теракт агента РФ в центре Николаева

Сотрудники спецслужбы задержали мужчину при попытке установить взрывчатку под автомобилем украинского военнослужащего.

По данным следствия, задачи российских спецслужб выполнял мобилизованный из Баштанского района, который самовольно покинул военную часть. После этого он начал искать возможность заработать через Telegram-каналы, где на него вышли представители российских спецслужб.

После вербовки мужчина провел разведку вблизи автомобиля потенциальной жертвы и сообщил куратору о готовности к теракту. Впоследствии он получил координаты схрона, забрал оттуда самодельное взрывное устройство и попытался установить его под автомобиль украинского защитника, однако злоумышленника поймали "на горячем".

СБУ задержала агента РФ, который готовил теракт в центре Николаева (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Кроме того, следователи установили, что российские спецслужбы поручили ему регистрировать спутниковые терминалы Starlink. Сначала злоумышленник оформил один из них и передал куратору соответствующие данные.

В дальнейшем он пытался привлечь к незаконной регистрации терминалов свою жену и еще десять человек, которые согласились предоставить свои паспортные данные в обмен на деньги.

По данным следствия, россияне планировали использовать доступ к Starlink для корректировки ракетных, авиационных, артиллерийских и дроновых ударов на южном фронте.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон, посредством которого он поддерживал связь с российским куратором. Незаконно зарегистрированный Starlink заблокирован.

СБУ задержала агента РФ, который готовил теракт в центре Николаева (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, а также в законченном покушении на совершение террористического акта.

Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.