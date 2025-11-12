RU

СБУ сорвала серию терактов в Киеве: ФСБ готовила взрывы в метро и ТРЦ

Иллюстративное фото: СБУ сорвала серию терактов в Киеве (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины предотвратила масштабную попытку российских спецслужб осуществить серию терактов в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, ФСБ готовила взрывы в киевском метро и крупных торгово-развлекательных центрах, а также заказные убийства известных украинцев.

Как установили контрразведчики, организатором преступлений был житель временно оккупированного Крыма, который после 2014 года начал работать на ФСБ. Он вербовал "единомышленников" среди своих знакомых, в частности граждан Украины, которые не подлежали мобилизации.

Один из завербованных агентов через третьи страны прибыл в Киев. Там он должен был найти схрон с оружием, пистолетом "Макарова", и выполнить заказное убийство известной медийной личности.

Фото: СБУ сорвала серию терактов в Киеве (t.me/SBUkr)

Кроме того, агент получил задание подготовить теракты в нескольких столичных ТРЦ и на одной из станций метро. Для этого он получил инструкции по созданию самодельных взрывных устройств, оснащенных мобильными телефонами для дистанционного подрыва в час пик.

Цель диверсии - посеять панику среди киевлян и дестабилизировать ситуацию в столице.

Благодаря оперативным действиям СБУ агента удалось разоблачить еще до того, как он реализовал преступный план. Следователи задокументировали все его контакты с куратором из Крыма.

Резиденту ФСБ уже сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • государственная измена (ч. 2 ст. 111),
  • террористический акт (ч. 2 ст. 258),
  • незаконное обращение с оружием (ч. 1 ст. 263).

Поскольку фигурант находится на временно оккупированной территории, продолжаются мероприятия для его привлечения к ответственности. Следствие также устанавливает других участников агентурной сети ФСБ.

 

Ранее мы писали о том, что в Лозовой Харьковской области задержали российского агента, который готовил подрыв авто ВСУ с помощью самодельного взрывного устройства. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

