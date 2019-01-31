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В СБУ заявили про викриття власного офіцера на переправленні цигарок з ОРДЛО

Новини » Надзвичайні події    31.01.2019 - 23:58
В СБУ заявили про викриття власного офіцера на переправленні цигарок з ОРДЛО
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Наразі підозрювані поміщені до Ізолятора тимчасового тримання

Служба безпеки України повідомила, що офіцер СБУ, причетний до незаконного переправлення через лінію розмежування тютюнових виробів, виготовлених на тимчасово окупованих територіях, був викритий саме співробітниками управління внутрішньої безпеки СБУ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку СБУ в Facebook.

Зазначено, що співробітники ДБР України були залучені до операції тільки на етапі її реалізації, відповідно до вимог діючого законодавства.

Так, зловмисників було затримано у Сєверодонецьку в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Їх затримали при отриманні хабаря в розмірі 4 тисяч доларів  за переправлення чергової партії контрафактної продукції.

В СБУ закликали співробітників Державного бюро розслідувань бути "більш коректними під час повідомлення інформації про проведення спільних із СБУ операцій".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали на хабарі оперативного працівника Головного управління військової контррозвідки СБУ та командира однієї з військових частин, розташованої в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

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