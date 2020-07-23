СБУ виявила мільйонні розкрадання під час реконструкції "Борисполя"

Служба безпеки задокументувала масштабне розкрадання державних коштів, виділених на реконструкцію міжнародного аеропорту "Бориспіль". За попередньою оцінкою, було привласнено майже 37 млн гривень.

Про це повідомили у СБУ.

Там розповіли, що 2017 році менеджмент приватної фірми виграв тендер на будівництво багаторівневого паркінгу в аеропорту.

"Бізнесмени підозрюються у фальсифікації документів щодо обсягів виконаних робіт та використанні суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, що дозволило перевести у готівку та привласнити майже 37 мільйонів гривень", - повідомили у СБУ.

Наразі силовики проводять обшуки в офісах та за місцями проживання бізнесменів. У помешканні одного із них вилучили близько 60 тисяч доларів та понад 1,5 млн гривень.

Фото: вилучені гроші (ssu.gov.ua)

"Наразі за всіма адресами проведення обшуків описується та вилучається фінансово-господарська документація, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів", - додали в СБУ.

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями - ухилення від сплати податків та привласнення/розтрата майна в особливо великому розмірі.

Нагадаємо, СБУ підозрює посадовців "Укрзалізниці" у розкраданні 50 млн гривень.

Також у мільйонних розкраданнях звинуватили екс-директора підприємства зі складу державного концерну "Укроборонпром".