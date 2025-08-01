СБУ задержала шпионку РФ на велосипеде: готовила прорыв ДРГ на Сумщине

По материалам дела, пособницей врага оказалась бывшая медсестра из Сумской области, которую враг завербовал через Telegram-каналы.

Главной задачей агента была разведка приграничных районов области, а именно установление координат, где расположены блокпосты и опорные пункты Сил обороны Украины.

По имеющимся данным, враг планировал использовать эту информацию для подготовки "прорывов" линии фронта. В частности, оккупанты искали "слабые места" и "слепые зоны" Сил обороны, чтобы зайти к ним в тыл и закрепиться на новых позициях до подхода основных сил противника.

Как работала агент РФ

Как установило расследование, для проведения разведки женщина обустроила миникамеру на своем велосипеде, на котором объезжала местность и скрыто фиксировала военные объекты.

Собранные данные, в виде фото и видео с отметками объектов на карте, агент передавала куратору через мессенджер.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила фигурантку и задокументировала каждый шаг ее сотрудничества с оккупантами. Также Служба безопасности провела комплексные мероприятия, чтобы обезопасить локации Сил обороны в этом районе.

На финальном этапе спецоперации агента задержали "на горячем", когда она снимала пограничный мост для "прохода" российских ДРГ.

Что грозит предательнице

Сейчас следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, а именно государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.