СБУ задержала предательницу, которая помогала россиянам в попытках прорыва в Нью-Йорк

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В частности, женщина «сливала» информацию о расположении тяжелой артиллерии ВСУ, удерживающей под огневым контролем оккупационные войска, которые пытаются захватить поселок Нью-Йорк.

Кроме этого, информатор пыталась собрать данные о штабах, опорных пунктах и маршрутах перемещения украинских военных, которые обороняют этот населенный пункт. Полученные разведывательные данные нужны были российской армии для планирования новых наступательных операций.

СБУ задержала женщину во время контрдиверсионных мероприятий на передовой, когда она пыталась убежать в прифронтовой район. По данным следствия, задержанная является местной жительницей и сторонницей пророссийских идей, которая ожидала прихода оккупантов.

Связь с российской разведкой женщина поддерживала через мать своего мужа, которая проживает в России и сотрудничает со спецслужбами страны-агрессора. Для сбора информации информатор регулярно обходила фронтовую территорию, скрыто фиксируя позиции Сил обороны. Она также выспрашивала нужную информацию у знакомых во время бытовых разговоров.

Собранные данные женщина передавала в Россию через голосовые сообщения. Во время задержания у нее изъяли мобильный телефон, который она использовала для передачи информации.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ). Сейчас женщина находится под стражей, ей грозит до 8 лет лишения свободы.