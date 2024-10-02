СБУ задержала преподавательницу, которая наводила удары РФ по Харькову

"Служба безопасности задержала еще одного осведомителя ФСБ, который разведовал локации украинских войск в Харьковской области. Задержанной оказалась преподавательница одного из местных университетов, которую российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству летом этого года", - рассказали правоохранители.

Женщина по заданию оккупантов искала в Харькове и на его прилегающих территориях укрепрайоны и опорные пункты Сил обороны. Особенное внимание она обращала на места скопления украинских военных и их техники. Также фигурантка следила за маршрутами движения военных в направлении фронта.

"Полученные сведения фигурантка направляла в анонимный чат своему российскому куратору. В отчете женщина обозначала координаты военных объектов на гугл-картах и ​​добавляла к ним текстовое описание", - отметили в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали женщину в ее доме. У нее изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на россиян. Злоумышленнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Ее поместили под стражу без права внесения залога. Женщина может провести в тюрьме до 8 лет.