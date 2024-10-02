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СБУ задержала преподавательницу, которая наводила удары РФ по Харькову

Фото: СБУ задержала наводчицу ударов по Харькову (t.me/SBUkr)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители разоблачили преподавательницу университета, которая работала на Федеральную службу безопасности РФ. Она корректировала удары по Харькову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

"Служба безопасности задержала еще одного осведомителя ФСБ, который разведовал локации украинских войск в Харьковской области. Задержанной оказалась преподавательница одного из местных университетов, которую российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству летом этого года", - рассказали правоохранители. 

Женщина по заданию оккупантов искала в Харькове и на его прилегающих территориях укрепрайоны и опорные пункты Сил обороны. Особенное внимание она обращала на места скопления украинских военных и их техники. Также фигурантка следила за маршрутами движения военных в направлении фронта. 

"Полученные сведения фигурантка направляла в анонимный чат своему российскому куратору. В отчете женщина обозначала координаты военных объектов на гугл-картах и ​​добавляла к ним текстовое описание", - отметили в СБУ. 

Сотрудники СБУ задержали женщину в ее доме. У нее изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на россиян. Злоумышленнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Ее поместили под стражу без права внесения залога. Женщина может провести в тюрьме до 8 лет. 

Обстрелы Харькова

Напомним, российские оккупанты часто обстреливают Харьков, используя свои управляемые авиационные бомбы.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, только в сентябре было зафиксировано 53 российских удара по городу. Из-за таких атак пострадали почти 190 мирных жителей города.

Несколько раз россияне били по многоэтажкам Харькова. В таких случаях среди мирного населения были жертвы и много раненых. Одна их таких атак произошла 24 сентября. Враг ударил сразу по двум высоткам.

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