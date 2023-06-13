СБУ задержала агента РФ, который шпионил за центрами подготовки ВСУ к контрнаступлению

СБУ задержала агента ФСБ, который шпионил за центрами подготовки ВСУ к контрнаступлению в Днепропетровской области. Он оказался местным жителем и даже успел получить псевдоним "Геральт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"По указанию ФСБ он собирал разведданные о местах дислокации Сил обороны в районах Днепра, Каменского и Новомосковска", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, вражеским приспешником оказался 42-летний местный житель, который два месяца назад был дистанционно завербован спецслужбой РФ и получил оперативный псевдоним "Геральт".

Что делал преступник?

Основной его задачей было получение информации о военных полигонах и тренировочных центрах, где осуществляют подготовку подразделения ВСУ. А также он пытался установить ориентировочное количество личного состава и военной техники украинских войск, которые готовятся к возможному перебросу на фронт.

За каждое выполненное задание предатель получал от своего "куратора" из ФСБ денежное "вознаграждение", которое поступало на банковскую карточку фигуранта.

Для выполнения задач ФСБ предатель самостоятельно выходил на местность и скрыто наблюдал за местами базирования сил обороны.

В целях конспирации российский агент создал несколько анонимных аккаунтов в Telegram, через которые передавал разведданные агрессору.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Пока он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Отметим, СБУ не впервые ловит российских агентов в Днепропетровской области. К примеру, ранее СБУ задержала российского агента, который шпионил за боевой авиацией ВСУ в Днепропетровской области. За каждую "задачу" местный житель получал до 4 тысяч гривен. Кроме того, в Днепре работала целая агентурная сеть российских корректировщиков, которые следили за ударами по городу.