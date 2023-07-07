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СБУ разоблачила фармакологическую компанию, продававшую медикаменты армии России

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Пятница 07 июля 2023 16:41
СБУ разоблачила фармакологическую компанию, продававшую медикаменты армии России Фото: СБУ разоблачила фармакологическую компанию, продававшую медикаменты армии России (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Житомирской области разоблачено одно из фармацевтических предприятий на сотрудничестве с российской армией.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"После полномасштабного вторжения злоумышленники наладили "скрытую схему поставки украинских лекарственных средств в военные госпитали России", - пишет пресс-служба.

Среди основных товаров экспорта были обезболивающие средства, которые россияне использовали в оккупации для лечения раненых захватчиков. К организации сделки причастен директор одного из фармацевтических предприятий региона.

"До февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в Россию. Бизнес-партнером украинской фирмы в РФ было учреждение, которое выполняет государственные заказы российского Министерства обороны", - добавляет СБУ.

Фото: СБУ разоблачила фармакологическую компанию, продававшую медикаменты армии России (t.me/SBUkr)

С начала полномасштабного вторжения и введения санкций против Кремля, менеджмент предприятия разработал механизм обхода введенных ограничений. Для этого организаторы сделки вместе с российскими сообщниками задействовали ряд подконтрольных коммерческих структур на Ближнем Востоке и в ЕС.

"Сначала дельцы направляли украинские медикаменты на адреса этих зарубежных фирм, а затем меняли товарно-транспортные накладные и переправляли продукцию фактическим заказчикам из РФ", - пишет пресс-служба.

Задокументирована попытка незаконной переправки в Россию почти 300 кг медсредств. Во время обысков правоохранители обнаружили:

  • компьютеры с доказательствами незаконной деятельности;
  • контракт с фактическим российским покупателем медпрепаратов;
  • российские сертификаты соответствия на медикаменты.

Согласно ч. 1 ст. 111-2 директору украинского предприятия, который содержится под стражей, грозит 12 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине открыто уголовное производство в отношении настоятеля храма УПЦ МП в поселке Бородянка, который помогал россиянам во время оккупации части Киевской области.

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