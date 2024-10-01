СБУ задержала российского агента, пытавшегося убить чиновника Мелитопольского горсовета

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ФСБ России, который совершил попытку убийства одного из чиновников Мелитопольского городского совета в Запорожье. Злоумышленник атаковал жертву в подъезде жилого дома, нанеся несколько ударов молотком по голове. Несмотря на тяжелые травмы, чиновник выжил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленник действовал под видом коммунальщика, который проводил технические работы в доме, где проживал чиновник. После нападения киллер планировал сбежать на временно оккупированную территорию Запорожской области через ЕС, используя «схему для уклонистов», но был задержан при попытке побега.

Как выяснили правоохранители, задержанный рецидивист, который проживал во временно оккупированном Мелитополе, ранее отбывал наказание в России за умышленное убийство, и в июне 2024 года его завербовали ФСБ. Он прошел подготовку на временно оккупированной части региона, где учился огневой подготовке, технике ножевого боя и конспирации.

Для выполнения вражеского задания киллер прибыл в Запорожье, выдавая себя за переселенца. После приезда в город он начал отслеживать адреса работы и проживания своей жертвы, а также основные маршруты ее передвижения.

Во время операции агент постоянно менял места жительства и общался со своим российским куратором через анонимный чат. За успешное выполнение задания оккупанты обещали передать ему дом в Мелитополе.

Сейчас злоумышленнику выдвинуты подозрения за государственную измену и покушение на умышленное убийство. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.