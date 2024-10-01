СБУ затримала російського агента, який намагався вбити посадовця Мелітопольської міськради

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента ФСБ Росії, який вчинив спробу вбивства одного з посадовців Мелітопольської міської ради на Запоріжжі. Зловмисник атакував жертву в під'їзді житлового будинку, завдавши кілька ударів молотком по голові. Попри важкі травми, посадовець вижив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зловмисник діяв під виглядом комунальника, який проводив технічні роботи у будинку, де проживав чиновник. Після нападу кілер планував втекти на тимчасово окуповану територію Запорізької області через ЄС, використовуючи "схему для ухилянтів", але був затриманий на спробі втечі.

Як з'ясували правоохоронці, затриманий рецидивіст, який проживав у тимчасово окупованому Мелітополі, раніше відбував покарання в Росії за умисне вбивство, і в червні 2024 року його завербували ФСБ. Він пройшов підготовку на тимчасово окупованій частині регіону, де вчився вогневій підготовці, техніці ножового бою та конспірації.

Для виконання ворожого завдання кілер прибув до Запоріжжя, видаючи себе за переселенця. Після приїзду до міста він розпочав відслідковувати адреси роботи та проживання своєї жертви, а також основні маршрути її пересування.

Під час операції агент постійно змінював місця проживання і спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат. За успішне виконання завдання окупанти обіцяли передати йому будинок у Мелітополі.

Наразі зловмиснику висунуті підозри за державну зраду та замах на умисне вбивство. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.