В Киевской и Тернопольской областях задержали агентов РФ, которые совершали поджоги
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили пятерых человек, которые по заказу российских спецслужб осуществляли поджоги военной техники и государственных учреждений в Киевской и Тернопольской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Отмечается, что в Киеве был задержан 24-летний житель столицы, ранее отбывавший наказание за наркоторговлю, мошенничество и разбой.
Он согласился выполнить "тестовую" задачу окупантов и сжег внедорожник ВСУ. Сотрудники СБУ задержали "по горячим следам".
Кроме того, в Фастовском районе двое переселенцев из Донецкой области подожгли служебный внедорожник десантно-штурмовых войск, сняли видео возгорания и отправили его российским кураторам.
Оба были разоблачены в одном из поселков Фастовского района, где они арендовали квартиру. Сразу после поджога их задержали.
В Тернопольской области двух молодых людей в возрасте 20 и 23 лет правоохранители арестовали после попытки уничтожения административного здания сельсовета.
Сотрудники СБУ отметили, что злоумышленники разбили окно, залили помещение легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли его.
Всем задержанным было доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период);
- ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение имущества путем поджога).
Фото: задержание злоумышленников (t.me SBUkr)
Пока все задержанные находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
Добавим, что сегодня, 5 декабря, СБУ также сообщила об успешном разоблачении сети Телеграмм-каналов, которые давали инструкции по уклонению от мобилизации и работали в интересах врага.
Ранее правоохранители задержали российских агентов-поджигателей, действовавших в Киевской и Николаевской областях.
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