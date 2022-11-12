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На Буковине задержан предатель, сотрудничавший с пропагандистом Соловьевым: подробности

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Суббота 12 ноября 2022 12:30
На Буковине задержан предатель, сотрудничавший с пропагандистом Соловьевым: подробности Фото: на Буковине задержан предатель, сотрудничавший с пропагандистом Соловьевым (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ разоблачила на Буковине интернет-агитатора, распространявшего дезинформацию о ситуации в регионе. Предатель напрямую сотрудничал с российским пропагандистом Соловьевым.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Среди его самых распространенных "вбросов" - это сообщения в запрещенной соцсети "Вконтакте" о якобы обострении общественно-политической ситуации в западной Украине из-за войны с Россией", - пишет пресс-служба СБУ.

Также интернет-агитатор рассказывал ложь о деятельности государственных органов власти, подразделений украинских войск и волонтерских организаций.

"Среди адресатов этой фейковой информации был лично кремлевский пропагандист Соловьев, с которым задержанный был на прямой связи. Именно ему агитатор помогал формировать деструктивный контент для последующего обнародования в провокационных сюжетах и "ток-шоу" на телеканале "Россия 1", - отмечает". СБУ.

Предателю в России обещали предоставить гражданство и поселить в одном из населённых пунктов Подмосковья.

Как отмечает пресс-служба, интернет-агитатором оказался житель Черновицкой области, ранее занимавшийся адвокатской практикой.

"После начала полномасштабного вторжения он активно призывал в соцсетях к поддержке оккупантов, а также оправдывал их военные преступления. Таким образом, он попал в поле зрения представителей кремлевских информресурсов и начал с ними "сотрудничать" в ущерб государственной безопасности Украины", - добавляет СБУ.

Фото: на Буковине задержан предатель, сотрудничавший с пропагандистом Соловьевым (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ с начала этого года уже обезвредила 35 ботоферм. Ведомство инициирует ужесточение ответственности за их создание.

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