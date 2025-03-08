СБУ задержала "крота" ФСБ РФ в Государственном космическом агентстве

СБУ разоблачила высокопоставленного агента ФСБ, который работал в Государственном космическом агентстве Украины. Шпиона задержали во время совещания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Служба безопасности Украины (СБУ) при содействии Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности разоблачила еще одного российского шпиона, который работал в государственных органах Украины. Вражеским агентом оказался чиновник Государственного космического агентства Украины, имевший доступ к секретной информации, в частности спутниковых снимков и данных о стратегических предприятиях страны.

Контрразведка и следователи СБУ задержали фигуранта во время совещания в Министерстве стратегических отраслей промышленности Украины, где он обсуждал вопросы, касающиеся важных оборонных технологий.

Фото: Служба безопасности Украины

По материалам дела, российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) завербовала этого агента в 2024 году. С тех пор украинская спецслужба поэтапно документировала действия злоумышленника и его взаимодействие с российскими кураторами.

Кроме сбора стратегической информации, он также передавал врагу выгодные для Украины данные, используя свою позицию для дезинформации противника.

Сотрудничество с ФСБ

Как установило расследование, агент согласился на сотрудничество с ФСБ через свою жену, которая проживает в Ростове-на-Дону и сотрудничает с оккупантами. В обмен на деньги и обещание безопасности после выхода на пенсию в 2025 году, он согласился осуществлять вредную деятельность для государства.

Фото: Служба безопасности Украины

Задачи, поставленные ФСБ перед агентом, включали сбор информации о местах расположения объектов военно-промышленного комплекса, системы навигации, а также спутниковые снимки. Собранные данные должны были быть использованы для воздушных ударов по важным стратегическим объектам Украины.

Во время обыска у задержанного был изъят мобильный телефон с анонимными чатами и электронной почтой, которые он использовал для коммуникации с ФСБ.

Фото: Служба безопасности Украины

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Спецоперация проводилась под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.