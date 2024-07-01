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СБУ разоблачила на коррупции экс-главу Западного межрегионального управления Минюста

Понедельник 01 июля 2024 13:45
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СБУ разоблачила на коррупции экс-главу Западного межрегионального управления Минюста Фото: СБУ разоблачила на коррупции экс-главу Западного межрегионального управления Минюста (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала коррупционную схему в Западном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Что случилось

К схеме причастен бывший руководитель межобластной структуры Минюста. В частности он привлек к ней нескольких своих подчиненных.

"На момент разоблачения коррупционной схемы сотрудниками СБУ он был действующим руководителем учреждения", - отмечает СБУ.

Чиновники управления Минюста за взятку предлагали должникам закрыть исполнительное производство без уплаты определенных судом платежей. Для передачи средств в схему был привлечен житель Ивано-Франковской области.

"В дальнейшем фигуранты распределяли денежное вознаграждение между собой, а исполнительные производства закрывали с формулировкой "в связи с полным погашением долга", - добавляет СБУ.

Во время обысков по местам работы, проживания и в транспортных средствах подозреваемых было обнаружено:

  • крупные суммы наличности, вероятно полученные преступным путем;
  • материалы исполнительных производств, участники которых были привлечены к сделке;
  • мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.

Фото: СБУ разоблачила на коррупции экс-главу Западного межрегионального управления Минюста (t.me/SBUkr)

Что грозит

Бывшему начальнику Западного межрегионального управления Минюста объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Посредникам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 - пособничество в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом.

"Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к коррупционной схеме", - пишет СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно было объявлено о подозрении мэру Мукачево Андрею Балоге и главе Мукачевского районного совета Михаилу Ланю.

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Служба безопасности Украины
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